فى ظروف غامضة.. انتحار كهربائى سيارات بالإسماعيلية

أقدم شاب 34 عامًا، يعمل كهربائى سيارات، بمنطقة بعزبة غزالة التابعة لقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، شنقًا بحبل داخل غرفة منزله، وفوجئ أحد أقاربه عندما دخل عليه المنزل، بقيام الأول بشنق نفسه بحبل فى سقف المنزل، على الفور تم إنزاله ومحاولة إسعاف، وتم نقله إلى مستشفى فايد المركزى، لكن الأطباء أكدوا وفاته.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد الفروماوى، رئيس مباحث مركز شركة فايد، يفيد بوصول شاب إلى مستشفى فايد المركزى، يدعى "علاء.أ"، شهير بعلاء بطارية، يعمل كهربائى سيارات، بمنطقة بعزبة غزالة التابعة لقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد، وأكد الأطباء وفاته نتيجة تعرضه للخنق من الرقبة، وتم إيداعه فى مشرعة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.