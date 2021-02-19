تموين مطروح: ضخ 400 ألف أسطوانة بوتاجاز وزيادة الحصص 10%

أعلن المهندس حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، عن أن هناك استقرارًا في استلام وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، حيث تصل معدلات الضخ نحو 400 ألف أسطوانة شهريا وتمت زيادة الحصص بنسبة 10% خلال الموسم الشتوي وارتفاع معدلات الاستهلاك والسحب خلال ذروة الشتاء.أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح لـ"الدستور" عن أنه تم توفير رصيد احتياطي من البوتاجاز في المصنع يكفي لمدة 14 يومًا بجانب معدلات الضخ اليومي من الأسطوانات التي تطرح بالسعر الرسمي.وشدد على المرور اليومي على مستودعات البوتاجاز للتأكد من توفير الأسطوانات بالسعر الرسمي ووجود سجل استلام وتسليم ليحدد عدد الأسطوانات المستلمة والموزعه على المواطنين.