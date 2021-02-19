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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير التنمية المحلية يكشف خطوات تنفيذ برنامج «تطوير الريف»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:07 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا لمتابعة موقف التنسيقات الجارية لبدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف، ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك بمشاركة مسئولي الشعب الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية والجيش الثاني الميداني، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، ومسئولي محافظات المنوفية والجيزة والدقهلية.

وأكد «شعراوي» على تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميداني والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات.

وأشار إلى أنه سيتم بالتوازي البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس بتنفيذها بكل وحدة قروية، ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

وشدد على أهمية هذا المشروع القومي، والذي يمس حياة المواطنين في القري المصرية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يحظي باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يتابعه يوميًا رئيس مجلس الوزراء مع كافة الوزارت والجهات المشاركة في عملية التنفيذ.

وأكد على أهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة ليري المواطن نتيجة سريعة علي أرض المحافظات، مشيرًا إلى وجود توجيهات للمحافظين بتقدم كل التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة.

ونوه بأنه سيجري جولات خلال الأيام المقبلة على القري والمراكز المستهدفة في المرحلة الاولي للمبادرة؛ لدفع عملية التنفيذ وتذليل أي عقبات أو تحديات على أرض الواقع.

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