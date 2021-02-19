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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1149 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:17 م
ضبط دواجن مذبوحة
ضبط دواجن مذبوحة
مريم جبل- عمرو المزيدى
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1149 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط 24 طن دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون إشراف من الطب البيطرى ومعبأة داخل شكائر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتدوال بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

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