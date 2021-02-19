«التموين»: 2626 محلًا تجاريًا حصلت على تراخيص الأوكازيون الشتوي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ارتفاعا في مشاركات المحال التجارية التي حصلت علي تراخيص من مديريات التموين للأوكازيون الشتوي لتصل نحو 2626 محلًا تجاريًا من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري بتخفيضات تتراوح ما بين 5% إلى 60% حسب رغبة كل محل على حدة.وأكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه قطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة في الأوكازيون وتشكيل لجان عمل الرقابة للمرور الدوري على الأوكازيون حتى انتهاء الفترة الرسمية له يوم 7 مارس المقبل للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم خلال شهر منذ البدء في الأوكازيون وبعده على أن يكون السعرين ظاهرين للمستهلك وباللغة العربية.