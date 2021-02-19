جابر طايع: القلة القوية النافعة خير من كثرة ضعيفة هزيلة

قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، إن تنظيم النسل يعد ضرورة شرعية في واقعنا الراهن، كما أنه داخل بقوة في باب الأخذ بالأسباب، مستشهدًا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:"اعقلها وتوكل".وأضاف جابر طايع، في خطبة الجمعة من مسجد الشهيد أحمد حسن الجنيدي بالمقطم، إن قضية تنظيم النسل لون من ألوان وفاء الوالدين بحقوق أبنائهم، في كل رب أسرة مسئول عن أبنائه، في التربية والتعليم والتنشئة السوية؛ ليكون عضوًا نافعًا لدينه، ووطنه.وأوضح رئيس قطاع الشئون الدينية، أن القلة القوية النافعة خير من كثرة ضعيفة هزيلة، مؤكدًا أن الأخذ بأسباب العلم في عملية تنظيم النسل يعد ضرورة شرعية ووطنية، وله أثره في رقي المجتمع وتقدمه.ولفت "طايع"، أن الجماعات المتطرفة كانت تروج بالأحاديث النبوية الصحيحة بأفهام مغلوطة وخاطئة، حيث روجت بأن الكثرة من مقاصد الشريعة دون النظر إلى نوع هذه الكثرة، مؤكدًا أن المباهاة لا تكون بالكثرة الضعيفة التي تعیش عالة على غيرها؛ إنما تكون بالكثرة القوية الصالحة.