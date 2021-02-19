تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الجمعة، عن أن الموانئ شهدت تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.وذكر المركز الإعلامى للهيئة فى بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة.وأوضح أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.