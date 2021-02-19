حبس عاطل لحيازته 25 طربه حشيش بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 25 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من القاء القبض علي عاطل، له معلومات جنائية، عقب حيازته كمية من مخدر الحشيش ومحاولة ترويجها علي عملائه بالمدينة.وبتفتيشه عثر بحوزته علي 25 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها علي عملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.