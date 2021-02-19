ضبط سيارة نقل مُحمل عليها 5 كيلو أحجار الذهب فى البحر الأحمر

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (سيارة نقل) مُحمل عليها (كمية من الأحجار التى يشتبه احتوائها على خام الذهب وزنت حوالى 5 كيلو جرام – جهاز لاسلكى – عدد 3 سلاح أبيض)، يستقلها كلٍ من (مالك شركة تعدين – مالك شركة تجارة سيارات).وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح وحيازتهما للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها.