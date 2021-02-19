موديلات فساتين سهرة ناعمة في اليوم الثالث لأسبوع الموضة بنيويورك (صور)

بدأت فعاليات ثالث يوم من ايام أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة لموسم فصل الربيع لعام 2021 مجموعة من أجمل موديلات فساتين سهرة ناعمة متربعة على عرش الموضة لموسم فصل صيف وربيع عام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار واتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات والتطريزات والنقشات الناعمة بالإضافة إلى توظيف الألوان الهادئة المريحة للعين بشكل رائع.



فساتين سهرة

- فساتين سهرة للقوام الكمثري:



قدم مصموو الازياء فساتين سهرة منفوشة للسيدات التي تمتلك قوام الكمثرى لتخفي منطقة الفخذين والأجناب العريضة ومصممة بأكتاف عريضة وأكمام منفوخة، فضلا عن الفساتين ذات التنانير الواسعة والمطرزة بالطول لتنحفي القامة.



فساتين سهرة

- فساتين سهرة للقصيرات:



تم تقديم فساتين طويلة مشقوقة على الجانب والمصممة بقبة V Neck للسيدات ذات القامة القصيرة ليبدون أطول.



فساتين سهرة

- فساتين سهرة للنحيفات:



صممت بعض الفساتين للمرأة النحيفة لتظهرها بقامة أعرض وأكثر إمتلاء مصممة باستايل واسع ذو اكمام منفوخة.



فساتين سهرة