فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظة دمياط، عن خريطة فصل التيار الكهربى بالمحافظة خلال الأسبوع المقبل، ابتداء من يوم السبت وحتى يوم الخميس.وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد وتحسين الأداء للشبكات خلال الفترة المذكورة.يذكر انه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة في قري ومراكز ومدن محافظة دمياط خلال فتره 7 أيام.