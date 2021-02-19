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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأم المثالية وافتتاح معرض ديارنا».. نشاطات وزيرة التضامن فى أسبوع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:53 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام ماضية نشاطًا مكثفًا للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث أعلنت غلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية، كما شهدت لقاء مع ممثلى 130 هيئة دولية ومنظمة دولية غير حكومية بحضور وزيرة التعاون الدولي، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصرى ومنصور شيفورليه، وافتتحت معرض ديارنا للحرف اليديوية، والعديد من الأنشطة الأخرى نستعرضها في التقرير التالي:-

- غلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لبدء حصر أعداد الأمهات اللاتي تقدمن للاشتراك فى المسابقة.

- توقيع برتوكول مع الهلال الأحمر المصري لدعم جهود المجتمع المدني.

- عقد حوار مع الشركاء الدوليين.. لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

- افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية.

- توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ.. وفرق التدخل السريع تتعامل مع 78 حالة بلا مأوى في مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين.

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