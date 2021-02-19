رئيس جامعة أسوان: نسعى لإنجاح مشروع إعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إننا نعمل على إنجاح مشروع إعداد المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين الذي يعتبر الأول في العالم من حيث الفكرة والموضوع والإنسانية فهو سيدرب ويعلم المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين وكيفية تطبيق الطرق الصحيحة والعلمية لتعليمهم واخراجهم مما يعانون من ظروف وأوضاع نفسية قاسية نتيجة للظروف التي مروا بها هم وعائلاتهم مع وضع المنهج والمحتوى الذي يقوم على وضعه أساتذة جامعين متخصصين من ثمانية جامعات مصرية وبريطانية ويونانية وقبرصيه منهم جامعة أسوان.وأضاف أنه يتمني أن تعمم هذه التجربة فيما بعد فى جامعات العالم لأهمية هذا المشروع في تربية الأجيال القادمة وعدم تركهم فريسة سهلة وعرضة للانحراف والتطرف والاصطياد من قبل المتربصين.ووجه الدكتور نادي كمال عزيز جرجس مدير مركز الجودة والضمان بجامعة أسوان وعضو المشروع شكره وتقديره لرئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب والأساتذة العاملين في المشروع وهم: الدكتور راضى عبدالمجيد والدكتور نادي كمال والدكتور أحمد العطيفى والدكتور عادل عبدالفهيم والدكتور عبدالناصر فايز والدكتوره ياسمين السيد مهران وجميع العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر لما قدموه في هذه الدورة التجريبية والتي أسفرت عن نتائج طيبة ومدي التفاعل الإيجابي والمفيد بين أعضاء هيئة التدريس المحاضرين والمتدربين مصريين وسوريين والتي لوحظ خلالها نقاط الضعف والقوة في المقررات الدراسية والتى سوف يتم مراجعتها والتي ستمنح بموجبها شهادة الدبلومه المهنية لمعلمى للاجئين والمهاجرين مستقبلا وكان أعضاء هيئة التدريس المشاركين على قدر المسؤولية وحاولوا إيصال المعلومة وتلقي الملاحظات بشكل ممتاز.بينما وجه راسم اتاسي الممثل للجالية السورية لمؤسسة اتجاة بمصر أكرر الشكر باسمي وباسم جميع الأخوة السوريين لدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان علي دعمه الدائم والمستمر للمشروع.