ضبط سيارة بها 100 جوال من أحجار الكوارتز في أسوان

تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان، من ضبط سيارة نصف نقل، مُحمل عليها (100 جوال من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي طن).وبمواجهة قائدها أقر بقيامه بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب بدون تصريح، وحيازته للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.