والد تيا حمدي يعلن اختيارها ضمن أكثر الأطفال تأثيرا في العالم

قال حمدي حسن، والد الطفلة تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا، إن مجلة "Indigo_children" العالمية، اختارت ابنته ضمن أكثر الأطفال المؤثرين على مستوى العالم، حيث نشرت على صفحاتها ما حققته تيا من شهرة في مصر وروسيا، نتيجة نجاحها في مسابقة ملكة جمال الأطفال، واصفة تيا بأنها حققت الكثير في سن صغير وأنها موهوبة.وأضاف "حسن"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن ابنته فازت قبل نشر المجلة العالمية عنها ضمن الأطفال الأكثر تأثيرا على مستوى العالم، بمسابقة هامة تنظمها روسيا في الكارتيه، كما أشادت مجلة إيرينا موسكو بالطفلة تيا وتأثيرها على المصريين، واصفين إياها بأنها عُرفت بين مختلف الأوساط المصرية بخفة ظلها.وأكد حمدي حسن أنه فخور بابنته التي رفعت اسم مصر عاليًا ليس على النطاق المحلي فقط، بل على النطاق الدولي أيضًا، قائلا: "تيا داخلة مسابقات كتير الفترة الجاية وان شاء الله تحقق جوايز مهمة وتشرفنا كلنا".كانت الطفلة المصرية تيا المولودة في شرم الشيخ للأب مصري وأم روسية تفوقت على مئات الأطفال الروس وفازت بلقب ملكة جمال أطفال روسيا في مسابقة يهتم بها المجتمع الروسي ونالت شهرة كبيرة.