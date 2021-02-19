وزير البترول: نجاحنا في جذب 11 شركة للبحث عن الذهب بمصر

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج «تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين»، الذي تنفذه هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع شركة إنبي، في إطار البرنامج الطموح لتطوير وتحديث قطاع التعدين.جاء ذلك خلال لقاء عقده الملا عبر «الفيديو كونفرانس»، بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجى أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس أشرف بهاء، رئيس شركة إنبي، مع الملتحقين الجدد من كوادر هيئة الثروة المعدنية بالدفعة الثالثة من هذا البرنامج التدريبى المتطور والذين يصل عددهم إلى ٨٠ متدربًا من العاملين بهيئة الثروة المعدنية ويمثلون المستويات الوظيفية المختلفة سواء الشباب أو الإدارة الوسطى والإدارة العليا.ويركز البرنامج على تنمية المهارات الإدارية والتكنولوجية للمتدربين وكذلك اقتصاديات صناعة التعدين.وأكد «الملا» أن ما شهده قطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة من نقلة نوعية جديدة على مستوى التشريعات والإجراءات التنظيمية ومناخ الاستثمار وضخ استثمارات جديدة، لا بد أن يواكبه استثمار فى العنصر البشرى الذى يعد من أهم مصادر القوة للقطاع والجارى العمل على تنميتها وتطويرها وفق أحدث البرامج لإيجاد كوادر مؤهلة إداريًا وفنيًا لإدارة العمل التعدينى ومواكبة التدفقات الاستثمارية الجديدة على القطاع خاصة، مع نجاح مزايدة البحث عن الذهب مؤخرًا في جذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار بهذا النشاط، وأن الإجراءات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار التعدينى تحفز المزيد من المستثمرين على اتخاذ القرار وضخ استثماراتهم فى مصر من خلال المزايدات الجديدة.وطالب الملا المتدربين بتكثيف جهودهم واستثمار الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج الذي تم إعداده وفق المعايير العالمية والاستعانة فيه بأعلى الوسائل التكنولوجية وأفضل المدربين.جدير بالذكر أن الدفعة الأولى والثانية من البرنامج قد انتهتا من اجتيازه بنجاح بإجمالى ١٧٠ متدربًا، وسيجرى بعد انتهاء برنامج الدفعة الثالثة إطلاق ٣ دفعات أخرى من ذات البرنامج للانتهاء منه قبل نهاية العام الحالى بإجمالى ٤٥٠ متدربًا لكل الدفعات.