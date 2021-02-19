1818 إصابة جديدة و36 حالة وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 1818 إصابة جديدة و36 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما بلغ عدد متلقى التطعيم 461 ألفا و570 شخصا.وذكرت وزارة الصحة النمساوية،في بيان لها اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كتالي: بورغنلاند 77 وكارينثيا 137 والنمسا السفلى 472 والنمسا العليا 237 وسالزبورغ 135 وستيريا 266 وتيرول 104 وفورارلبرغ 31 وأخيرا العاصمة فيينا 359 حالة.وأوضح البيان أن اجمالي الاصابات فى البلاد بلغ 437 ألفا و930 حالة وقد تعافى منهم 417 ألفا و654 حالة، بينما توفى 8348 حالة.ولفت البيان إلى تواجد 1296 حالة فى المستشفيات منها 260 شخصا فى العناية المركزة.