الهدوء يسود مقديشيو بعد اشتباكات عنيفة بين الأمن والميليشيات

ساد الهدوء في العاصمة الصومالية "مقديشيو" بعد اشتباكات عنيفة دارت في وقت متأخر ليلة أمس بين قوات الأمن وميليشيات مسلحة تابعة لمرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.وذكر راديو "شابيلي" الصومالي اليوم الجمعة - أن القوات الحكومية تجري دوريات في أجزاء عديدة من العاصمة، وتزايدت بالمنطقة المحيطة من ضريح الجندي المجهول؛ حيث كانت المعارضة تخطط لتنظيم احتجاج صباح اليوم الجمعة، كما أغلقت القوات معظم الطرق الرئيسية ومنعت الأشخاص والمركبات من السير بها.وكانت الحكومة الصومالية، حظرت التجمعات العامة، منوة إلى ظهور خطر جائحة كوفيد-19 مجددًا في البلاد الذي أدى إلى وفاة أكثر من 170 شخصًا.تجدر الإشارة إلى أن الصومال لم تلتزم بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر الماضي، والتي كان من المفترض أن يتبعها إجراء انتخابات رئاسية قبل موعد انتهاء الولاية القانونية للرئيس الصومالي الحالي، محمد عبدالله فرماجو، الذي كان في 8 من فبراير الجاري.