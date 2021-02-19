جامعة الوادي الجديد تعرض تمورا بأسعار مخفضة بأسواق المحافظة

أعلن قسم تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن وجود تمور زنة 5 كيلو جرام تمور، وزنة 1 كيلو، و600 جرام من اجود أنواع التمور بأسعار مخفضة متوفرة بالأسواق.صرح بذلك الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بالجامعة، وقال ان قسم تكنولوجيا الأغذية بالكلية قام بأعمال التعبئة والتغليف طبقا لأحدث المواصفات القياسية،وتهيب كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديدالسادة الراغبين في حجز الكميات المطلوبة من التمور التواصل مع قسم تكنولوجيا الأغذية بالجامعة.