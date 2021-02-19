«مكاسب خاسرة وعلى حافة الدنيا» أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

صدرت حديثا عن دار النسيم للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "مكاسب خاسرة" من تأليف الكاتب محمود السانوسي عبادي، وتصميم الغلاف للفنان التشكيلي علي المريخي.ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ:"أبي الذي أحببته وصار قدوتي التي لا أريد إلا أن أكون نموذجا مصغرا منها، غير أن الفرصة التي أتيحت لي أجهضها أبي نفسه وهي مازالت في طور التكوين، فما إن أتيحت لي فرصة الالتحاق بالجيش والذهاب إلي بؤر الإرهاب المشتعلة، حتي فوجئت بأمر إعادتي إلي كتيبة بالأقصر دورها حماية الآثار بالبر الغربي، شعرت أن أبي لا يتمني لي أن أصير نموذجا مكررا من تاريخه، تربيت على أن التضحية هي السعادة والمحبة والنجاح٬ فلماذا لا يريدني أبي أن أكون مثله؟.في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت مجموعة قصصية أخري بعنوان "علي حافة الدنيا" للكاتب السيد فهيم. ومن أجوائها نقرأ:"حدثني أبي.. عن جدي.. عن أبيه.. رحمة الله عليهم أجمعين أن شيخا مبروكا هبط علي قريتنا منذ قرنين من الزمان.أظهر من الكرامات والبركات ما شهد به المعاصرون له من أهل القرية. وتناقلته السير والأخبار جيلا بعد جيل، ولما دفن الشيخ المبروك الذي لا يعلم أحد له سنا ولا لقبا ولا وصفا سوي "المبروك" أقيم له مقام ذو قبة خضراء، يقبع منذ القدم كحارس أسطوري علي مشارف قريتنا متاخم للجبانة العتيقة التي لا تزال في مكانها منذ خلق الله الموت".