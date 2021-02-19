الرئيس الصيني: نولي اهتمامًا بالغًا بتطوير العلاقات مع لبنان

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع لبنان لتعزيز الصداقة والتعاون المتبادل، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.وقال الرئيس الصيني- في رسالة بعث بها إلى نظيره اللبناني ميشال عون- إن العلاقات الصينية اللبنانية شهدت تطورا متزنا في العام المنصرم بعد جائحة كورونا، وتبادل البلدان الدعم والمساعدة على نحو جسد الصداقة التقليدية.من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني خلال استقباله السفير الصيني في بيروت، وانج كيجيان، عن تقديره للرئيس الصيني، مهنئا على نجاح الصين في محاصرة وباء كورونا، ومتطلعا أن يتمكن لبنان بدوره من محاصرة الوباء مع بدء حملة التلقيح ضد الفيروس.وأشاد عون بالعلاقات القائمة بين لبنان والصين، واصفا إياها بالعلاقات العميقة والمتينة والراسخة، لا سيما مع انتهاء العام الحالي يكون مضت 50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والدعم الذي تقدمه بكين للبنان في المحافل الدولية.