برلماني يطالب «جمعة» بتخفيض قيمة إيجار أراضي الأوقاف

طالب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بإعادة النظر في القيمة الإيجارية السنوية لأراضي الأوقاف التي وصلت لـ9000 جنيه للفدان الواحد.وأوضح عضو مجلس، أن الإيجار كان 600 جنيهًا منذ بداية فكرة أرض الوقف، التي كانت يتركها أصحابها الأغنياء وقفًا للفقراء مقابل إيجار رمزي لدعم البسطاء، وظل الايجار يرتفع سنويًا إلى أن وصل لـ 15 ضعفًا.وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن تكلفة الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي وتكلفة اليد العاملة، ارتفعت بشكل كبير في حين أن سعر المحاصيل لم يرتفع بمقابل زيادة مواد الإنتاج، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف الفلاحين.