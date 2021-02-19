ضبط 8 مصانع بير سلم دون ترخيص في القليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة حملة مكبرة استهدفت مصانع بير السلم فى بعض مدن القليوبية، أسفرت الحملة عن ضبط 8 مصانع دون ترخيص، وتم التحفظ عليها وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات، يفيد قيام الحملة التى أسفرت عن ضبط ٨ مصانع مخالفة لشروط التراخيص والبيئة وتقوم بإنتاج سلع عليها علامات تجارية مقلدة وتعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر.كما تم ضبط 20 سيارة مخالة للبيئة وتحرير 15 محضر عدم ارتداء كمامة.وقامت الأجهزة التنفيذية فى الخانكة بالتنسيق مع الطب البيطرى بعمل حملة على محلات الجزاريين ومحلات بيع الكباب والكفتة، وتم تحرير 5 محاضر منهم 4 محاضر زبح خارج المجازر.وبالكشف على اللحوم المضبوطة وقت الضبط وجد بها تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة والملمس السائل، كما تم ضبط 35 كيلو من مفروم اللحوم داخل 7 أكياس لا توجد عليها أى بيانات، وتم سحب عينة لفحصها للتأكد من صلاحيتها.