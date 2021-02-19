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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مدينة العجائب على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها المسرحية للأطفال بفرع ثقافة الشرقية، حيث قدم قصر ثقافة الطفل بالزقازيق مسرحية "مدينة العجائب" تأليف وإخراج د. محمود كحيلة، أشعار أحمد سامى خاطر، موسيقي أيمن نجم، استعراضات محمد بركات، ديكور محمد خلف، تدريب استعراضات محمد طلب وسعاد خليفة، ماسكات فتحي مرزوق، مساعد مخرج عبير عباس، الأداء الموسيقي جاسمين طارق وعبدالله محمود ومحمود الشرقاوي، تنفيذ ديكور عبد الرحمن مهدى، وتنفيذ ملابس حسام عبد الحميد، إضاءة عمر وفيق، مكياج تامر الجمال، تمثيل وبطولة حنين مصطفي وأحمد كحيلة، وريم سرحان، سهر سرحان، أصالة رضا، معتز الحلفاوى، ورحاب المهداوى، وسامى خالد، وسيف سرحان، ومريم شريف، ومروة شريف، محمود الشرقاوى، مريم عصام، محمد حسن.

يدور العرض حول قيام مجموعة من المغامرون برحلة مدهشة غير مسبوقة على المسارح التقليدية، حيث يتجولون داخل جسم الإنسان متوسلين بكبسولة، كما يفعل الدواء حيث يدخلون من الفم كونه البوابة الرئيسية التي تدخل منها الأطعمة حتي يتم الامتصاص داخل الأمعاء الدقيقة ويصل الأطفال إلى الدم ويشاهدون الصفائح الدموية وتقاومهم كرات الدم البيضاء التي تدافع عن الجسد ضد أي ميكروب يحاول اختراق الجهاز المناعي، وفي رحلتهم يشاهدون كيف تقاوم كرات الدم فيروس كورونا الذي يهدد العالم يساعد هؤلاء المهوسون بالعلم والمعرفة في تذليل عقبات رحلتهم شبح مرح طيب القلب.

جاء العرض بحضور مدير عام فرع ثقافة الشرقية ومدير قصر ثقافة الطفل بالزقازيق، وأعضاء لجنة التقييم من إدارة مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة وهم المخرج أحمد عبد الجليل والمخرج شريف صلاح الدين، والمخرج أمين مرعي.

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