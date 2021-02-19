باكستان تشكر الصين على توفير لقاح مضاد لكورونا

توجه رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا بالشكر للسفير الصيني لدى إسلام آباد نونج رونج على مساعدة بكين في توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19).وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجنرال قمر جاويد باجوا ثمن دعم الصين الثابت لباكستان في المحافل الدولية المتعددة، ومواصلة تعزيز القدرة في مجال الأمن والدفاع.وقال إن إكمال الممر الاقتصادي الباكستاني-الصيني بنجاح من شأنه تحقيق الرخاء والإزدهار لشعبي كلا البلدين.وخلال اجتماعهما في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني بمدينة روالبندي، بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة القضايا الأمنية الإقليمية.