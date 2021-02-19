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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا تسجل 1663 حالة إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:41 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، تسجيل 1663 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 275 ألفًا و322 إصابة على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، اليوم الجمعة - أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 1894 حالة دون تسجيل حالات جديدة، في حين بلغ عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل 264 ألفا و976 شخصًا.

كما أشارت إلى أن بيلاروسيا أجرت 4 ملايين و753 ألفًا و338 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

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