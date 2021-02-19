«أزاليا» تطرح مجموعتها لفصلي صيف وربيع 2021 (صور)

قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية أزاليا للأزياء الفاخرة مجموعتها الجديدة بتشكيلة متنوعة من الفساتين والجامبسوت من تصميم الشيخة أمل المكتوم المديرة الإبداعية لدار، لموسم فصل الصيف وفصل الربيع لعام 2021 تحت عنوان مجموعة Aurora الجديدة خلال فعاليات اسبوع الموضة بنيويورك.جائت المجموعة بتشكيلة مختلفة من التصميمات والقصات المميزة والفريدة خاصة الفساتين والقفاطين والقمصان عالية اللياقة بأحزمة الخصر لإبراز انوثة المراة والعبايات والجامبسوت الشورت بتصمييم مختلف تماما.◄ الألوان:جاءت الألوان متنوعة من الظلال المختلفة من ألوان الزمرد والتوت والأزرق والأسود الشاحب والنبتي لتمثل تلك الألوان لوحة متناغمة من الألوان السادة لكى تزيينها المراة بإكسسوارات مختلفة كما تحب سواء اكسسوارات معدنية او اوشحة حريرية.