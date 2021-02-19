ماذا يحدث في تونس؟.. عرض للمشيشي وسحب ثقة من الغنوشي

أزمة دائرة بين الرئيس التونسى قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي على خلفية التعديلات الوزارية، وما تبعها من تصريحات لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإخوانية أشعلت الأوضاع بشكل أكبر.وخلال اليومين الماضيين، شهدت تونس تحركات لوضع حد لتلك الأزمة كان منها محاولات من الاتحاد العام التونسي للشغل، ودعوات لسحب الثقة من الغنوشي، وترصد الدستور تلك التحركات:-عرض الاتحاد العام التونسي للشغل للتهدئة بين قيس والمشيشيوقدم الاتحاد العام التونسي للشغل، اقتراحا لحل تلك الأزمة، حيث قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن الحل يكمن إما في تخلي المشيشي عن الوزراء الذين تحفظ عليهم الرئيس التونسي، أو الاستقالة.واعتبر الطاهرى خلال تصريحاته لإذاعة موزاييك اف أم، أن ما يحدث بين سعيد والمشيشي مهاترات صبيانية، مشددا على أن المناورات المتعددة بين الطرفين أدت إلى الأزمة الحالية والتي يجب أن تحل في أقرب وقت، حسب تقديره.وأعلن المشيشي قبل أكثر من أسبوع، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية.وقبل يومين، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم، كان الرئيس قد تحفظ على تعيينهم.وعين المشيشي بموجب التعديل 12 وزيرا جديدا، أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.-محاولات مستمرة من أجل سحب الثقة من الغنوشيمن جانب اخر، لا زالت المحاولات مستمرة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد أن أثارت مواقفه وسياسته داخل قبة البرلمان الكثير من اللغط، وساهمت في تأزيم العقد على الساحة السياسية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.وصرح النائب التونسي عن كتلة تحيا تونس البرلمانية مروان فلفال، بأن أكثر من 100 نائب وقعوا لائحة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، في خطوة هي الثانية من نوعها منذ يوليو الماضي.وأضاف فلقال فى تصريحات صحفية، أن سحب الثقة من زعيم النهضة مسألة ضرورية لإعادة التوازن في المشهد السياسي وإعادة دور المؤسسات.وأوضح فلقال أن عريضة سحب الثقة التي تم التقدم بها في الدورة البرلمانية الأولى كانت تعبيرا عن عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها.وارتفعت الأصوات داخل البرلمان، خلال الشهور الماضية، التى حذرت من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.ووفقا للبرلمان التونسى، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من مجلس النواب بناء على طلب كتابي معلل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.ووجه الغنوشى خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب "قلب تونس".