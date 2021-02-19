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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين لتسهيل قروض لهم بالجيزة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:35 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين مالك شركة للتوريدات العمومية بتضرره من موظف بأحد البنوك لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى نظير إنهاء إجراءات الحصول على قرض للشركة المملوكة له من البنك – على غير الحقيقة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وأن وراء تلك الواقعة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة).. إذ قام المذكور باستغلال طبيعة عمله السابق كمندوب تسويق بإحدى الشركات لتقديم خدمات وعروض القروض لعملاء البنك وقام بالنصب والاحتيال على الشاكى والاستيلاء منه على مبلغ مالى بعد إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات حصوله على قرض مالى خاص لشركته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال الشاكى وما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

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