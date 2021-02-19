9 علامات تدل على أنك تتعامل مع شخص نرجسي

◄ ما هي الشخصية النرجسية؟



◄ ما هي علامات الشخصية النرجسية؟



تجسد الشخصية النرجسية نوع من أنواع الاضطرابات الشخصية التي تصيب العقل، ويشعر مصابوها بأهميتهم الزائدة والرغبة العميقة في الحصول على الإعجاب والاهتمام الكبير من االناس، يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور محمود أمين أخصائي الطب النفسي عن 8 علامات تدل على أن الشخص الذي يتم التعامل معه شخص نرجسي.هي حالة نفسية يتملك المريض بها شعور مبالغ فيه بأهميته وحاجته العميقة إلى زيادة الاهتمام والإعجاب به، وينعدم عنده التعاطف مع الآخرين فضلا عن ثقته بنفسه المبالغ فيها.- الشعور الكبير بأهمية الذات والرغبة في الحصول على الإعجاب المفرط وأنه افضل من الآخرين.- الإحساس بالتفوق والرغبة في اعتراف الآخرين بهذا، والانشغال الدائم بأوهام تمجيدية للذات.- الرغبة الدائمة في التواصل مع المتميزين والمتفوقين لشعورهم بأنهم فقط مساوون لهم والتقليل ممن هم أقل شأنا منهم.- الحسد واتهام الغير بأنهم هم الحاسدون وعدم الاكتراث لحاجات الآخرين ومشاعرهم ورغباتهم.- استغلال الآخرين لمصالحهم والتصرف بغرور وتعجرف وتفاخر.- الإصرار على امتلاك الأفضل فقط ورفض النقد وعدم القدرة على مواجهة التوتر والتغيرات.- ازدراء الآخرين والتصرف معهم بغضب للتقليل من شأنهم بينما يشعرون خفية بضعف وعدم امان.- اضطراب المشاعر وصعوبة تنظيم السلوك وتقلب المزاج والاكتئاب.