104 محاضر للمواطنين ببني سويف لعدم ارتداء الكمامة وفض 6 سرادقات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، أنه تم"أمس"تحرير 104 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بينما تم فض 6 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 3 مراكز دروس خصوصية "سناتر"، بينما تم إغلاق 23 مابين محال تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.ووجه محافظ بنى سويف على استمرارمتابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.