كشف طبي مجاني وعلاج الأسنان لـ110 طفل بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة خلال مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم انتظار المرضى بتنظيم يوم مجانى لعلاج الأسنان بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا بأبوحمص وذلك تحت إشراف الدكتورة سهير سالم مدير طب الأسنان بالمديرية والدكتور محمد عوض الديب مدير المستشفى حيث بلغ عدد المنتفعين بالمبادرة 110 طفل.هذا وقد أشاد اللواء هشام آمنة باهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية.يأتى ذلك فى إطار الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.