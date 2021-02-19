حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل تمهيدًا لرعايتهم

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.وأشار إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليا بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهم نحو 8993 عاملا، تمهيدًا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وتأمينا، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.وأضاف الوزير قائلا، إنه يجرى أيضا، حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لرعايتهم ومساندتهم، وتم البدء بلقاءات الصيادين علي أرض الواقع في كل من الإسكندرية، وصائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادى بحيرة ناصر بأسوان، وصيادي بورسعيد، وصيادي محافظ قنا.وتلقى الوزير تقريرا بالصور من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، أوضح فيه أحمد حسين طليب مدير المديرية أن المديرية تقوم بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بأحد مواقع العمل بمبنى مجمع المصالح الحكومية بالمحافظة.