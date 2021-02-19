رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل تمهيدًا لرعايتهم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:30 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
دعاء جابر
طباعة
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليا بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهم نحو 8993 عاملا، تمهيدًا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وتأمينا، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

وأضاف الوزير قائلا، إنه يجرى أيضا، حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لرعايتهم ومساندتهم، وتم البدء بلقاءات الصيادين علي أرض الواقع في كل من الإسكندرية، وصائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادى بحيرة ناصر بأسوان، وصيادي بورسعيد، وصيادي محافظ قنا.

وتلقى الوزير تقريرا بالصور من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، أوضح فيه أحمد حسين طليب مدير المديرية أن المديرية تقوم بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بأحد مواقع العمل بمبنى مجمع المصالح الحكومية بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق بالأعلى للإعلام

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

الأكثر قراءة

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواعيد امتحانات التعليم الفني 2021

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021

نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

«مكاسب خاسرة وعلى حافة الدنيا» أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

مدينة العجائب على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

«الرافدين» تطرح محاورات جوته مع إيكرمان وسوريت بالعربية