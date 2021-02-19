«طاقة النواب»: «بوابة الاستكشاف» تحول مصر مركزا إقليميا للتجارة

قال محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن بدء التشغيل لـ"بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف، ستجعل مصر مركزًا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، كما ستعظم الاستفادة من موارد الدولة وثرواتها المعدنية، وهوما سيلقي بظلاله على ميزانية الدولة بإسهامها في الناتج المحلي.وأضاف وكيل لجنة الطاقة في مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن التحول الرقمي بإطلاق أول منصة إلتكرونية مصرية، يعد تقدما واضحا لوزارة البترول وبمثابة خطوة على طريق الوصول لمستوى عالمي في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، كما ستسهم جذب المزيد من الاستثمارات من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصري ومتطور وسهل الوصول إليه لكل الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، مما سينتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج، ودعم الصناعات المصرية بمنتجات مشتقات البترول المتنوعة بأسعار تنافسية للسعر العالمي.وأشار "الجبلاوي"، إلى أنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يتقدم وزير البترول لمجلس النواب ولجنة الطاقة، بالعقود التي أبرمها مع شركات الاستكشاف تمهيدًا لإقرارها خاصة أنه خلال إطلاق "بوابة مصر للاستكشاف "، قام 10 من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى، ومن ضمنها "إيني" الإيطالية و"أباتشي" الأمريكية و"فنترشال ديا" الألمانية، بالتوقيع على اتفاقيات عضوية في بوابة مصر للبحث والاستكشاف.وفي سياق متصل دعا وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزارة البترول بتمكين القيادات الشباب في تقلد المناصب القيادية بالوزارة والقطاعات المختلفة لتحقيق الاستفادة من الفكر الجديد وحماسهم، تطبيقًا لرؤية 2030، وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوورية، بتمكين الشباب لتولي للمناصب القيادية.