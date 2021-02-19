رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكاية صورة «لاعبيني وألاعبك» بين مجدي الجابري وصفاء عبدالمنعم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:23 م
مجدي الجابري وصفاء
مجدي الجابري وصفاء عبدالمنعم
نضال ممدوح
طباعة
تعد قصة الحب التي جمعت الشاعر الراحل مجدي الجابري، والكاتبة الكبيرة صفاء عبد المنعم، من أجمل وأنجح قصص الحب والزواج في الوسط الثقافي والأدبي، والتي مازالت محفورة بقلب وذاكرة "صفاء"، تستعيدها وهي تشارك مشاعرها بين محبيها وأصدقائها.

فعبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، نشرت عبد المنعم صورة تجمعها بزوجها وحبيبها وصديقها مجدي الجابري.

وعن كواليس وحكاية الصورة، قالت صفاء عبد المنعم في لـ"الدستور": "دي صورتي أنا ومجدى سنة 1990 في الإسكندرية بعد زواجنا بشهور".

وتابعت: "ربنا رزق مجدى بقرشين بعد بيع بيتهم اللي في الفيوم، وقررنا نعمل يومين عسل، رحنا إسكندرية ونزلنا في بنسيون بمحطة الرمل، واحنا في الصورة دي قررنا نتسلى لحد ميعاد الغدا، وبعدها رحنا كامب شيزار واشترينا سمك وشويناه".

وتضيف: "رحنا الكورنيش وأكلنا واتبسطنا، وقرر يودينى عند الصخرة اللي كتب فيها قصيدة أغسطس، وقالي أنه كان هيغرق وهو بيعوم وشاف وشى مطبوع على الصخرة الكلام ده كان سنة 1987، وأما رجع من إسكندرية قرر يخطبني، وحصل فعلا في يناير سنة 1988".

موضوعات متعلقة

رابط استخراج أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021 وأخر موعد لتسجيل الاستمارة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة

غدًا.. جاليري ضي يستضيف معرض «أبواق الملائكة» لـ آلاء نجم

«أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام غدًا