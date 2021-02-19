حكاية صورة «لاعبيني وألاعبك» بين مجدي الجابري وصفاء عبدالمنعم

تعد قصة الحب التي جمعت الشاعر الراحل مجدي الجابري، والكاتبة الكبيرة صفاء عبد المنعم، من أجمل وأنجح قصص الحب والزواج في الوسط الثقافي والأدبي، والتي مازالت محفورة بقلب وذاكرة "صفاء"، تستعيدها وهي تشارك مشاعرها بين محبيها وأصدقائها.فعبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، نشرت عبد المنعم صورة تجمعها بزوجها وحبيبها وصديقها مجدي الجابري.وعن كواليس وحكاية الصورة، قالت صفاء عبد المنعم في لـ"الدستور": "دي صورتي أنا ومجدى سنة 1990 في الإسكندرية بعد زواجنا بشهور".وتابعت: "ربنا رزق مجدى بقرشين بعد بيع بيتهم اللي في الفيوم، وقررنا نعمل يومين عسل، رحنا إسكندرية ونزلنا في بنسيون بمحطة الرمل، واحنا في الصورة دي قررنا نتسلى لحد ميعاد الغدا، وبعدها رحنا كامب شيزار واشترينا سمك وشويناه".وتضيف: "رحنا الكورنيش وأكلنا واتبسطنا، وقرر يودينى عند الصخرة اللي كتب فيها قصيدة أغسطس، وقالي أنه كان هيغرق وهو بيعوم وشاف وشى مطبوع على الصخرة الكلام ده كان سنة 1987، وأما رجع من إسكندرية قرر يخطبني، وحصل فعلا في يناير سنة 1988".