ضبط متهم بحيازة كمية من الهيروين في أطفيح

ضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، (بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة المركز.وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.