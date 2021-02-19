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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الشباب والرياضة» تواصل تنفيذ مشروع «ألف حلم»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:23 م
مشروع «ألف حلم
مشروع «ألف حلم
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واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات مشروع «ألف بنت..ألف حلم» في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك استمرارًا للتعاون المثمر مع المجلس الثقافي البريطاني.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي التي تلعبة وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وانطلقت اليوم فعاليات المشروع في عدد من المحافظات هي «أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، قنا، القاهرة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الشرقية، مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، البحيرة»، ويشرف على تنفيذ المشروع إدارة فنية مكونة من مدربين معلمين معتمدين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن البرنامج يهدف من خلال المتابعة الفنية للمدربين المعلمين من برنامج مهارات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميير سكيلز"، بتطبيق قواعد مدونة السلوك الخاصة بالمجلس الثقافى البريطاني، وبرنامج المهارات الأساسية، والتي من أهم هذه القواعد أمن وسلامة الأطفال قبل، وأثناء وبعد النشاط الرياضي الخاص بفعاليات البرنامج في أي مكان أو مجتمع.

وأضاف أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تطبيق تلك القواعد وحماية الأطفال المشاركين بغض النظر عن النوع أو الجنس والعرق أو المعتقد أو الإعاقة، وحمايتهم من أنواع الإساءات المختلفة وأشكالها سواء الجسمية أو الجنسية أو النفسية، التي يتعرض لها الأطفال، خلال ممارسة النشاط الرياضي تحت مظلة البرنامج.

يشار إلى أن مشروع «ألف بنت ألف حلم»، ينفذ بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، من خلال اقامة اللقاءات الرياضيه للفتيات في خماسي كرة القدم، كما تم إنشاء 51 مركزًا وتخريج عدد من المدربين الحاصلين على دورة «بريميير سكيلز».

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