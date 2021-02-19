«الغردقة أولا».. خريطة السياح الروس في مصر

ترحيب كبير شهده قطاع السياحة بعد إعلان سلطات الطيران الموافقة لشركة نورد ويلد الروسية، على تسيير 4 رحلات أسبوعية ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين إلى الغردقة وأخرتين لشرم الشيخ، بعد موافقة روسيا على عودة السياحة إلى مصر، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر 2015.وقال المرشد السياحي حمدي حسن، إن أفضل الأماكن التي يفضلها السياح الروس في مصر هي الغردقة في المقام الأول، حيث تُعد من أكثر المناطق التي يُقبل عليها السياح الروس، نظرًا لسعرها الزهيد بالنسبة إليهم وما تتميز به من طبيعة خلابة وشمس ومياه البحر ما يعد بيئة جيدة لممارسة رياضة الغطس، ورحلات الصيد، والسفاري.وأضاف حمدي حسن، خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن السياح يفضلون أيضًا شرم الشيخ؛ لكن الأوفر ماديا لهم هي الغردقة أما شرم فترتفع تكاليف الإقامة بها نسبيا ما يجعلها تقع في المرتبة الثانية من خيارات السياح، كما يستغل السائح الروسي قرب مدينة شرم الشيخ من سيناء لزيارة جبل موسى وسانت كاترين فيذهب إليها.وأشار إلى تفضيل السياح الروس للقاهرة أيضًا والتي تقع في المرتبة الثالثة ضمن خياراتهم، حيث يذهبون إلى النيل للتنزه وزيارة الأماكن الأثرية مثل المتحف المصري، ثم التوجه إلى خان الخليلي لشراء هدايا تذكارية، مؤكدًا أن خيار التوجه إلى الجنوب يعد آخر خيار بالنسبة للسائح الروسي، حيث إن جزء صغير من السياح الروس يتجهون إلى المحافظات الجنوبية في مصر.ونوه حمدي حسن، بأن السياح الروس يحبون مصر والشعب المصري لأنه "عشري" ويتسم بـ"الجدعنة"، وحبه لزواره الذين يأتون من مختلف دول العالم، قائلا: "فرحانين جدا بعودة السياحة الروسية وأهلا بيها في مصر".