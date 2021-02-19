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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغربية» تشرح أسباب الهبوط المفاجئ بشارع الترعة بحي ثان المحلة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أصدرت محافظة الغربية بيانًا بشأن تعرض شارع الترعة بحي ثان المحلة الكبرى مساء أمس الخميس، لهبوط مفاجئ، حيث وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بسرعة مراجعة العقارات المجاورة، كما وجه بمعاينة الموقع من خلال لجنة فنية مشكلة من " أ.د محمد الغريب صقر الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة طنطا، المهندس خلف محمد عبد الرحيم مدير مديرية الإسكان بالغربية والمهندس علي سالم مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة" والتي انتهت من أعمالها في تمام الساعة ٣.١٥ فجر اليوم.

وأوضح البيان انه تبين للجنة حدوث هبوط مفاجئ في منتصف الشارع نتيجة انهيار غرف التفتيش وكسر في خط المياه الرئيسي بعمق ١ متر وبطول ٢٥ متر والتي تقوم بتنفيذه إحدى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي، كما تلاحظ للجنة عدم تأثر أيًا من العقارات المجاورة، وأوصت اللجنة بالردم الفوري لموقع الانهيار وإجراء سند بصفة عاجلة لجوانب الانهيار حفاظًا على سلامة المنشآت المجاورة، مع تحمل الجهات المنفذة رد الشيء لأصله طبقًا للمواصفات الفنية.

وتؤكد محافظة الغربية أن العقارات المجاورة لم تتأثر نتيجة الهبوط، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تتابع على مدار الساعة العقارات المجاورة في حالة ظهور أي مؤشرات للخطر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المنفذة وجاري ردم الموقع حتى ساعته.

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