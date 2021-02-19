7 حالات تؤدي إلى إسقاط عضوية النائب بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات.وفيما يتعلق بالبند الخاص بانتهاء العضوية، اشتمل الباب الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أمرين فيما يتعلق بانتهاء العضوية أولها إبطال العضوية، وثانيها إسقاط العضوية.حيث نصت المادة 250 من اللائحة على أنه تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس في الحالات التالية:- إذا فقد العضو الثقة والاعتبار.- ‏فقد أحد شروط العضوية.- ‏أخل بواجباتها.- ‏غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها.- ‏غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه.- ‏ أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا.- ‏ صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.