محافظ مطروح بعد افتتاح مسجد الحرمين: التزموا بتدابير الوقاية (صور)

وسط فرحة أهالي منطقة الريفية، أدي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صلاة الجمعة في مسجد الحرمين بعد افتتاحه.وقدم محافظ مطروح التهنئة إلى أهالي المنطقة على افتتاح المسجد بعد إحلاله وتجديدة موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.واستمع محافظ مطروح إلي شكاوي أهالي المنطقة عقب صلاة الجمعة مؤكدا علي بحثها.وكان افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وحسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، مسجد الحرمين بعد احلاله وتجديدة بتكلفه 2 مليون جنية، بمنطقة الريفية، وذلك بحضور عضو مجلس النواب وعددا من مديري الإدارات وأهالي المنطقة.