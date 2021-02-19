ضابط شهم يساعد مسنة بدمياط (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدمياط، مقطع فيديو يظهر فيه شهامة أحد ضباط الشرطة بمدينة دمياط الجديدة، حيث شاهد الضابط سيدة مسنة تجلس على أحد الأرصفة أثناء تساقط الأمطار، فتوجه إليها وساعدها فى توصيلها لمنزلها بسيارة الشرطة.وتداول نشطاء "فيسبوك" فيديو قام بتصويره أحد المواطنين شاهد الضابط أثناء قيامه بمساعدة السيدة المسنة، مقدمين التحية لضابط الشرطة على شهامته ومساعدته للسيدة المسنة.يذكر أن حالة الجو شهدت تحسنا إلى حد كبير صباح اليوم الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.