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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بعد إدراج جرعات جديدة.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم شلل الأطفال

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:18 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إضافة لقاح شلل الأطفال ضمن التطعيمات الروتينية، بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 شهور، وبذلك يصبح جدول التطعيمات الروتينية في مصر 2021 متضمنًا ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن بعد إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.

والتطعيم ضد شلل الأطفال نوعان وهما:

1- عن طريق الفم: وهو أكثر كفاءة في منع انتقال الفيروس من طفل لآخر وتكوين مناعة مجتمعيه قوية، ولذلك يستخدم في الدول التى لازالت تكافح شلل الأطفال.
2- عن طريق الحقن العضلي: وهو يعطي مناعة قوية للطفل نفسة ولذلك تستخدمه الدول التى قضت على شلل الأطفال.

أما عن التغيير الذي سيحدث الفترة المقبلة يشمل:

في جرعة الشهر الرابع فقط من التطعيم سيتم إضافة جرعة تطعيم بالحقن إلى التطعيم الفموي المعتاد وستبقي جميع الرجعات الأخرى عن طريق الفم كما هي وبذلك عند زيارة الطفل للوحدة الصحية عند عمر 4 أشهر سيحصل على تطعيم بالتنقيط بالفم بالإضافة إلى حقنتين شلل الأطفال والخماسي" السعال الديكي، الدفتريا، الالتهاب الكبدي ب، الانفلونزا،التيتانوس".

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