تأخر في الحصول على الخبز.. فأحرق صاحب المخبز

شهدت قرية شنراق، التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة سببها تأخر أحد الأشخاص في الحصول على خبز من مخبز عمومي مما أدى إلي نشوب مشاجرة عنيفة بين (و س ع) ٣٠ سنة ويعمل نجار موبيليا، و(أ الـ الـ) صاحب مخبز بشنراق، بسبب تأخير في الحصول على الخبز فقام بإصابة صاحب الفرن بحروق فى الوجه والأيدي بإلقاء مادة كاوية عليه.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير امن الغربية، إخطارًا من المقدم محمد الدهراوى، رئيس مباحث السنطة، بتلقيه ببلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجره بين طرفين على خلافات على الدور في مخبز خبز بناحية شنراق بمركز السنطة بمحافظة الغربية.على الفور انتقلت وحده مباحث السنطة إلى محل الواقعه وبمعاونة الأهالى تم ضبط المتعم ونقله لمركز شرطة السنطة، ونقل المصاب إلى مستشفي السنطى المركزى لإسعافه وتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.