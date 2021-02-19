«حياة كريمة» تجهّز كراتين مواد غذائية لدعم أهالي أسوان

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، أنه تم تعبئة كراتين مواد غذائية، ضمن مبادرة حماية التي تهدف لدعم الأهالي في أسوان، لتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.وتعد مبادرة «حماية»، هى نتاج تعاون مشترك بين مؤسسة «حياة كريمة» وعدة مؤسسات.وتتضمن المبادرة اختيار أفقر 1000 قرية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات لتحقيق «حياة كريمة» لهم.