وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة إلى المحافظة لرفع وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين.وأشار إلى توزيع هذه المعدات على المراكز والأحياء مع تكثيف حملات النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع طبقًا لخطة المحافظة وتطوير منظومة النظافة وتدعيمها بأحدث المعدات ووفقًا للامكانات المتاحة والاعتمادات المتوفرة واهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشيًا مع سياسة الدولة في الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة.كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد شهد عملية توزيع معدات الكنس الآلي وشفط الأتربة الجديدة التي وصلت إلى المحافظة على الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع التابع للمحافظة بقيادة خالد مصطفى مدير إدارة المشروع وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء تمهيدًا لبدء العمل بها فورًا بتلك الأماكن لرفع كفاءة منظومة النظافة والقضاء على كافة تجمعات القمامة والمخلفات وشفط الأتربة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والاحياء.كان محافظ أسيوط أعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.