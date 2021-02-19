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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالى يستعرض التحضير للملتقى الطلابى الأول بأسوان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:12 م
جريدة الدستور
ريم محمود _ اسراء جمال
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى التقرير المقدم من د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية حول تنفيذ خطة الأنشطة الزمنية والنوعية طبقا للآليات المتبعة فى جائحة كورونا، في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي بدعم الأنشطة الطلابية.

وأفاد التقرير الانتهاء من انتخابات الاتحادات الطلابية بمشاركة ما يقرب من 25 ألف طالب وطالبة، والتأكيد على البناء المؤسسى لتلك الاتحادات بإقرار اللائحة التنفيذية لها بقرار رئيس الوزراء رقم 2523 الصادر فى عام 2017، واللائحة المالية والإدارية لها بالقرار الوزارى رقم 352 الصادر فى عام 2019
كما تم وضع خطة أنشطة تتضمن برامج زمنية وأنشطة متنوعة لقيادات الاتحادات منها برامج القيادة وتطوير المهارات وريادة الأعمال والاهتمام بنماذج المحاكاة لتأهيلهم للعمل العام.

وتضمن التقرير الاستعدادات لتنظيم الملتقى الطلابى الأول للجامعات، والذى تنظمه جامعة أسوان برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس 2021، تحت عنوان "نموذج محاكاة المجلس الأعلى للجامعات"، ويتم تنفيذ الملتقى بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ود. أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ورئاسة رئيس اتحاد جامعة أسوان محمد يوسف عابد.

ويضم الملتقى لقاءات حوارية ومناقشات وعرض النماذج وتحكيمها ومناقشة أساليب التعاون ودمج الجامعات الخاصة والمعاهد العليا فى الأنشطة المشتركة، ويضم كذلك برنامج ترفيهى بعنوان "أسوان أحلى" ويشارك فيه رؤساء اتحادات الجامعات الحكومية ونوابهم، وأوضح التقرير أن الملتقى يعد بداية لسلسلة من نماذج المحاكاة التى سيتم طرحها خلال الفعاليات لتختار كل جامعة نموذج خاص بها تمهيدا لتنفيذه بالجامعات الأخرى على التوالى، وسوف يتم التوصيات الخاصة بالملتقى بعد الانتهاء منه إلى المجلس الأعلى للجامعات.

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