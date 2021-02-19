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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة الإعلان الموحد لبعثات 2020-2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:11 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
ريم محمود _ اسراء جمال
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اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الرابع 2020-2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022، والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية - إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير).

جاء هذا الإعلان بالشراكة مع كل من المجلس الثقافي البريطاني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

يذكر أنه تم التقديم لهذا الإعلان لأول مرة مع جميع الشركاء على منصة إلكترونية موحدة، لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وقد تقدم للإعلان 388 باحثا وباحثة من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط عدد 322 باحثا وباحثة، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة السادة المتقدمين على مدار 60 جلسة تحكيم، ضمت أكثر من 79 عضوا فنيا.

و تم قبول 223 متقدمًا في مختلف أنواع الإيفاد موزعة كالتالي، 70 بعثه خارجية، 39 إشرافا مشتركا، 112 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه، 2 منحه للماجستير لليابان، وكان نصيب الباحثات بنسبة تقارب 44% من إجمالي الباحثين لهذا العام.

جدير بالذكر أن البعثات التي تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية في 31 دولة وعلى رأسها، المملكة المتحدة بعدد 71 بعثة، يليها 33 بعثة للولايات المتحدة الأمريكية، 28 بعثة لليابان و19 بعثة لألمانيا.

وضمت القائمة جامعات ذات التصنيف العالمي المتميز مثل:
University College London
Southampton University
Monash University
The University Of Queensland
University of Toronto
Sorbonne University
University of Vienna
Technical University of Berlin
University of Leeds
University of Michigan
University of Tubingen
Kyoto University
Pennsylvania State University

وجاءت جامعة المنصورة في مقدمة الجامعات الحاصلة على أعلى عدد من البعثات وذلك لحصولها على 35 بعثة، وحصلت جامعة أسيوط على 32 بعثة، وجامعة القاهرة 26 بعثة، جامعة طنطا 23 بعثة، وجامعة الزقازيق 22 بعثة.

يذكر أن نصف العدد الإجمالي للبعثات هذا العام تم منحها للدارسين في القطاع الطبي لتصل إلى 126 بعثة، بالإضافة إلى 32 بعثة في مجال الزراعة وأمن الغذاء، و11بعثة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى عدد من البعثات بكل من محور المياه - محور البيئة - محور تقنيات الصناعة الاستراتيجية - محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء- محور تطوير التعليم والتعلم - محور الاستثمار والتجارة والنقل ومحور العلوم الاجتماعية والإنسانية.

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