إيران: على الولايات المتحدة رفع جميع أشكال الحظر دون شروط مسبقة

طالب وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة إلى رفع جميع أشكال الحظر المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بشكل فاعل وبدون أية شروط مسبقة.وغرد ظريف على موقع «تويتر» للتواصل اليوم الجمعة: «أقرّت أمريكا بأن ادعاءات (وزير خارجيتها السابق مايك) بومبيو بشأن القرار الأممي رقم 2231 ليس لها أي سند قانوني، نحن موافقون»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.ويأتي ذلك ردا من وزير الخارجية الإيراني على قرار تراجع أمريكا عن تفعيل آلية الزناد، التي تعود بموجبها جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.