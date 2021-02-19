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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:08 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط - محمد أبو شادي:
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وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على إقامة فرع لمكتبة مصر العامة بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، وذلك بمقر الوحدة المحلية القديم.

يأتي هذا بهدف التوسع في نشاط المكتبة داخل مدن ومراكز المحافظة لاستقبال المواطنين المحبين للقراءة والثقافة والاطلاع على مختلف العلوم تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الهوية المصرية وبناء الإنسان.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس التنفيذي للمحافظة التي انعقدت بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.  

وأكد محافظ أسيوط أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية وما تنظمه من ورش عمل وندوات وفعاليات مختلفة، مشيرًا إلى سعيه إلى تعميم تلك التجربة في عدد من القرى والمراكز الأخرى بهدف التوسع في نشر الأنشطة والفعاليات الثقافية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية واستثمار أوقات فراغ الشباب والفتيات في القراءة والتعلم لاسيما أن المكتبة تمثل مركز إشعاع وتنوير علمي وثقافي فضلا عن دورها في تقديم المواد العلمية للباحثين في مختلف المجالات.  

وأوضح المحافظ إنه يجري حاليا تطوير الفرع الرئيسي للمكتبة بمدينة أسيوط بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وتأهيلها لتكون صرحًا ثقافيًا ضخمًا يضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية بهدف تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية والتعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى إلى تقديمه كافة سبل التعاون والدعم للمكتبات إيمانًا بأن الثقافة والمعرفة تعد أحد أدوات القوى الناعمة لتقدم ونهوض المجتمع.  
محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط
محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط
محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط
محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط
محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط
محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط
محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط
محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

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